رخص تنقل استثنائية لتلاميذ الأقسام التحضيرية لاجتياز مباريات المعاهد

وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعوة للمقبلين على اجتياز مباريات الولوج للمعاهد العليا، من إجل الاتصال بالسلطات، للحصول على رخصة التنقل الاستثنائية للتنقل.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، أنه في إطار جهودها الرامية إلى توفير الشروط اللازمة لاجتياز جميع المباريات والامتحانات في أحسن الظروف وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، فإنها تدعو تلميذات وتلامذة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، المقبلين على اجتياز الشق الكتابي من مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا (الفرنسية)، إلى ربط الاتصال بالمصالح المختصة بالعمالات والأقاليم المتواجد بها مقر سكناهم قصد الحصول على الترخيص الاستثنائي اللازم للتنقل بين مدن سكناهم والمدن التي تتواجد بها مراكز إجراء هذه المباريات.

وللتذكير فإن هذه الاختبارات ستنظم في الفترة الممتدة من 20 يونيو إلى 11 يوليوز 2020 وذلك بمختلف مراكز إجراء هذه المباريات.

ودعت الوزارة الجميع، للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء كورونا – كوفيد 19.