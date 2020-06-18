نابولي “يتوج” بكأس إيطاليا على حساب “اليوفي”

هاجر لصفر – صحافية متدربة

توج فريق نابولي الإيطالي، بقيادة المدرب السابق للميلان جاتوزو بكأس إيطاليا، بعد انتصاره على يوفنتوس بضربات الترجيح بأربعة مقابل هدفين في نهائي على أرضية ملعب الأولمبيكو.

وشهد الشوط الأول ضغطا مبكرا لأبناء ساري خاصة من جانب كريستيانو مع تألق الحارس ميريت، في حين اعتماد نابولي على التسديد مع تألق بوفون في أكثر من مناسبة.

أما الشوط الثاني، فغلب عليه طابع الحذر من الجانبين، مع تغييرات بتشكيلة الفريقين، حيث أقدم ساري على إشراك دانيلو كبديل لكوستا وبيانيش ورامزي بدلا لبيرنارديسكي وكوادرادو، بالمقابل قام جاتوزو يإقحام كل من ببوليتانو وميليك مكان كل من كاييخون وميرتينيز، وآلان وهيساء وإيلماس مكان كل من رويز وزيلينسكي، تغيرات أعطت كادت أن تعطي أكلها، خاصة من جانب نابولي الذي أهدر عدة فرص أبرزها صاروخية بوليتانو التي صدها بوفون، وفرصة لورينزو القاتلة في د83 من عرضية مرت فوق المرمى، تلتها محاولة ماكسيموفتش التي صدها بتألق بوفون في د91.

ومر الفريقان مباشرة الى تنفيذ ركلات الترجيح، حيث أضاع ديبالا الركلة الأولى لليوفي، يليه دانيلو هو الآخر ضيع ركلة الجزاء، فيما سجل لنابولي إنسيني وبوليتانو، وسجل ليوفنتوس أول مرة بونوتشي.

وانتهت ركلات الجزاء بفوز البارتنوبي بنتيجة (4-2) ليتوج بطلا لكأس إيطاليا للمرة السادسة.