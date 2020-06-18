فاجعة في طنجة..انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بدوار العوامة

تمكنت فرقة الضفاضع التابعة لعناصر الوقاية المدنية، اليوم الأربعاء، بطنجة، من انتشال جثة طفل من إحدى البحيرات الموجودة على مستوى دوار العوامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الطفل “ب.أ” البالغ من العمر 14 عاما، كان يسبح في البحرة المائية المذكورة رفقة أصدقائه، قبل أن يلقى مصرعه غرقا.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن سيارة نقل الأموات نقلت جثة الطفل إلى مستشفى دوق دو طوفار، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
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