علماء يؤكدون وجود كورونا في مياه الصرف الصحي

أكد باحثون يابانيون وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي، وقالوا إن هذا الاكتشاف يمكن أن يستخدم لتقدير عدد الإصابات الجديدة، بعد فحصهم لأربع محطات معالجة في مقاطعتي إيشيكاوا، وتوياما في غرب اليابان.

وأظهرت سبع عينات من أصل 27 عينة نتائج إيجابية لفيروس “سارس-كوفيد2″، حسب نسخة قبل الطبع للدراسة، التي أجرتها جامعة مقاطعة توياما، وجامعة كانازاوا، وجامعة كيوتو، كما تطابقت نتائج الدراسة مع دراسات مماثلة في أستراليا، والولايات المتحدة وأوربا.

وبحسب ما نقلته “رويترز”، فإن خبراء في مجال الصحة العامة أشاروا إلى أن مثل العينات المذكورة يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص كل فرد.

وتتجهز اليابان لمواجهة موجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس، على إثر ذلك، قالت وزارة الصحة، يوم أمس الثلاثاء، إن اختبارات الأجسام المضادة لحوالي ثمانية آلاف شخص أشارت إلى معدل إصابة بنسبة 0.1 في المائة في طوكيو، و0.17 في المائة في أوساكا، و0.03 في المائة في مقاطعة مياجي الريفية.