دولة الإمارات تجدد رفضها القاطع لضم إسرائيل أراض فلسطينية

الأربعاء 17 يونيو 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، رفض دولة الإمارات القاطع للمخطط الإسرائيلي بضم أراضي فلسطينية.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن دولة الإمارات تتضامن بشكل كامل مع الأردن الشقيق ضد أي خطط إسرائيلية.

وثمن دور الأردن التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية بكل ما تمثله من أهمية للعرب كافة.

كما أكد ولي عهد أبوظبي رفض بلاده القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية، مؤكداً "نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الشيخ محمد بن زابد آل نهيان عن قلق دولة الإمارات الشديد تجاه الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

ولم تغب دولة الإمارات العربية المتحدة يوما عن مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في جميع مراحل قضيته العادلة التي ظلت ثابتة ضمن أولويات سياستها الخارجية، وهو ما ترجمته مؤخرا تصريحات لسفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نية حكومته البدء بتنفيذ عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومع العد التنازلي لتنفيذ إسرائيل مخططها مطلع الشهر المقبل، كثفت فلسطين من تحركاتها في الأمم المتحدة لتجنيد جبهة دولية واسعة ضد الضم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري، في 24 من يونيو/ حزيران الجاري، جلسة لبحث مخططات الضم، فيما طلبت فلسطين انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة هذا المخطط الذي يعارضه الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية.