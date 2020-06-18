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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالمياً في عدد فحوصات كوفيد 19 للفرد والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض كوفيد 19 استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية.
كما أشار إلى أن بفضل توجيهات القيادة، استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوصات كوفيد 19 للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية، مؤكداً أن الهدف منذ اليوم الأول لانطلاق الأزمة كان زيادة فحوصات كوفيد19 على مستوى الدولة، والتأكد من إجراء فحوصات يومية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع متوسط الفحص اليومي في الإمارات من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليًا.
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