شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 32 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل
سجلت البرازيل، أمس، 32188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1269 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن اجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 955377 إصابة مؤكدة, فيما زاد عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 46510 حالة وفاة , وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.
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