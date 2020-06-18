شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت دولة الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، مما شكل انتهاكا لسيادة دولة عربية ولمبادىء القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيانها، أمس، على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض للتدخلات في شؤون الدول العربية وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق, ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل مايهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.