شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الداخلية المصرية، تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 2020، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، وجاء القرار بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، طبقأ لأحكام القانون. كما نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار وزير الداخلية رقم 945 لسنة 2020، بإعفاء السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

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