شكرا لقرائتكم خبر عن مرة جديدة.. أوهام قطر تتلاشى وكيد الدويلة يرتد على حكامها والان نبدء بالتفاصيل

أيدت منظمة التجارة العالمية، أول أمس الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد مجموعة بث قطرية، في إطار حماية الأمن القومي للمملكة. والحكم الذي انتظره حكام الدوحة لم يأتهم كما رغبوا، ومرة أخرى تعجز هذه الدويلة عن الإساءة للمملكة، وأوهام حكام الدوحة تتلاشى يوما إثر آخر، رغم أنهم رهنوا حتى سيادة بلادهم من أجل النيل من المملكة.

تعلق بالأوهام

وحول الحكم الصادر عن فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية رأى متابعون أن حكام قطر غالبا ما يتحركون بقضايا ويتعلقون بأوهام من أجل الإساءة للمملكة العربية السعودية، وأشار آخرون إلى ما تنفقه الدوحة من مئات الملايين من الدولارات على وسائل إعلامية مشبوهة ورجال إعلام أمريكيين من أجل الإساءة واختراع الأكاذيب ضد المملكة، مع الإشارة إلى دعمها اللامحدود للجماعات الإرهابية وخاصة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يوظف أبواقه للنيل من سمعة المملكة.

قرار تحكيم المنازعات أول أمس وجه ضربة كبيرة لآمال حكام الدوحة باتهام المملكة بالقرصنة وكان الحكم وساما للمملكة التي تملك باعا طويلا في احترام حقوق الملكية. وأكد أن حق المملكة حماية مصالحها الأمنية. وحسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».

أموال الفساد

وليرد كيد حكام الدويلة إلى نحرهم فقد أكد التحكيم أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة، وبهذا الخصوص رأى مراقبون أن أموال الفساد القطرية لم تتمكن من الوصول إلى تحكيم لصالح الدويلة، خاصة أنهم دائما يوظفون الأموال لبث الإرهاب والفوضى حيث يجدون زعماء العصابات إن كان في الصومال أو أفغانستان أو جماعة الحوثي في اليمن إضافة إلى ما ترسله الدوحة عبر إسرائيل من أموال إلى حكام غزة الإخوان.

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وفي هذا الإطار وجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

وثائق وحقائق

وهذه القضية تؤكد لحكام الدوحة مرة أخرى أن أموالهم الفاسدة لا يمكن أن تصل إلى الكثير من المؤسسات والأماكن النزيهة، إضافة إلى أن الوثائق والحقائق تهزم فساد الحكام ورغباتهم الكيدية، فالمملكة قدمت في هذه القضية كل ما يثبت عدم تخلي قطر عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون الآخرين على أراضيهم، حيث تضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

ادعاءات الدوحة

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذا في ظل تقديم المملكة لطعن واستئناف بشأنه. وعلى الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية يتعلق بـ «قرصنة حقوق البث»، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية، ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث. وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوافر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحة أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة. من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.