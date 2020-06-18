أولى لقطات وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى بلدهم

الخليج 365 - رضا شعبانالخميس 2020/6/18 04:31 ص بتوقيت أبوظبي
كشف مقطع مصور قصير وصور حصلت عليها ”الخليج 365”، الخميس، لحظة وصول العمال المصريين المحتجزين في ليبيا إلى بلدهم.
وعبر نحو 23 عاملا مصرياً كانوا محتجزين لدى حكومة فايز السراج غير الشرعية، منفذ السلوم الحدودي بمحافظة مطروح (غرب) مع ليبيا؛ حيث كان في استقبالهم مسؤولون محليون.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه الأربعاء الأجهزة المعنية في بلاده بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب في مصر إثر انتشار فيديوهات لعشرات المصريين تحت تهديد السلاح، يتم تعذيبهم على أيدي قوات المرتزقة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا.يذكر أن مجلس النواب الليبي، أدان بأشد العبارات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مصريين في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.
وفي المقابل، أعلن فتحي باشاغا وزير الداخلية والمكلف بالوكالة بوزارة الدفاع في حكومة فايز السراج غير الشرعية -الوزارتان المسؤولتان عن المليشيات في ليبيا- في بيان التعرف على الخاطفين الذين احتجزوا العمالة المصرية.
باشاغا أكد ضبط المتورطين وأن العمالة المصرية بخير وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من مخالفات وإهانات وتعذيب.
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