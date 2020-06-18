شكرا لقرائتكم سقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في هجمات ليست الأولى من نوعها، أفاد مراسل "العربية" في العراق، فجر الخميس، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وأكد وقوع هجوم صاروخي، فيما سمع دوي انفجارات بالمنطقة الخضراء العاصمة العراقية. في حين أكدت مصادر "العربية" عن تحليق طائرات مروحية فوق المنطقة الخضراء ببغداد بعد الهجوم الصاروخي.

ومنذ أيام، أفاد المراسل بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأميركية، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

في حين أعلن الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي.

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنوداً أميركيين، فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة.

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وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع يناير الماضي.

يذكر أن تلك الضربات الأخيرة تتزامن مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

وأعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية الخميس في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أن الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".

وقالت حكومتا البلدين في البيان إنه "في ضوء التقدم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق"، مضيفة أن "الولايات المتحدة كررت أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجوداً عسكرياً دائماً في العراق". في المقابل وعد العراق بحماية القواعد التي تضم قوات أميركية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان قد أعلن في مايو الماضي تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين "يحمي وحدة وسيادة العراق"، وفق تعبيره.