اللقطات الأولى لعودة المصريين من ليبيا إلى أرض الوطن

سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح،وذلك عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، وهم يرتدون العلم المصرى.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أن الـ23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، جميعهم من قرية كوم الرمل بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وسادت فرحة عارمة بمنازل العائدون لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، حيث كان فى انتظار أبناؤهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد كلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.