وصل منذ قليل 23 مصريا كانوا محتجزين من قبل بعض الميليشيات المسلحة بليبيا ، إلى أرض الوطن.
ووصل المصريون العائدون من ليبيا إلى منفذ السلوم وكان فى انتظارهم أجهزة الدولة والمسئولين المصريين من بينهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح الأجهزة المصرية في إنهاء أزمة احتجازهم.."وصول 23 مصرياً من ليبيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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