عاجل.. بعد قليل وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

يعود بعد قليل المصريين المحتجزين فى ليبيا إلى أرض الوطن عبر منفذ السلوم وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.

يذكر أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

Advertisements

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري «الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص»

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والمصري «لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي»، كما أن «الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري».

وأعلنت الوزارة أنها ستلاحق وبكل بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.