شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف فشل أردوغان فى ليبيا وانتصارات الجيش الليبى ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا يكشف عن هزائم أردوغان المستمرة في ليبيا، والتي تكشف عن فشل مخططات تركيا وحكومة الوفاق في التوسع بليبيا، من خلال اعتماد تركيا والوفاق على العناصر الإرهابية في نشر الإرهاب بالمنطقة من أجل تنفيذ مخططات الديكتاتور التركي في المنطقة ونشر الإرهاب بها.

وذكر التقرير، أن قوات أردوغان والجماعات الإرهابية في ليبيا تلقت العديد من الهزائم خلال الفترة الحالية، وعدم قدرتهم التحرك بعد طرابلس، نظرا لسيطرة الجيش الليبي على زمام الامور، وعدم ترك الفرصة لهم، إضافة إلي العمل المتواصل لطرد تلك العناصر الإرهابية التابعة لأردوغان والوفاق في ليبيا.