شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الصعيد في بورة اهتمام الرئيس "السيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتي أنه يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم، قائلا ً: " نعم الصعيد أُهمل لفترة طويله، ولكن القيادة السياسية الآن مهتمة واعتقد أن السيسي أول رئيس جمهورية يزور الصعيد محافظة محافظة".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، أن قرى الصعيد تعاني من مشاكل كثيرة ولكن الدولة تضع حالياً الصعيد على رأس أولوياتها، وهناك مشاريع كثيرة تتم الآن من بينها مشروعات للصرف الصحي والكباري.

وتابع عبد العال أنه لأول مرة رئيس الجمهورية يزور محافظة قنا، وهو أمر يدل علي اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وهناك أيضا هيئة تم انشاءها لتنمية الصعيد.

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وذكر الدكتور علي عبد العال، إنه من الناحية الدستورية لا أملك إعطاء توجيهات للحكومة ولكن رئيس الجمهورية يملك، ولكن املك أنا وأعضاء البرلمان محاسبة الحكومة علي التقصير.

جاء ذلك تعقيباً علي النائب محمد سليم عسكر، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، والذي أكد معاناه قفط وقوص من عدم وجودد صرف صحي ومياه، موجهاً حديثة إلي رئيس النواب قائلاً : " معنديش ولا صرف صحي ولا مياه شرب ..أنت راجل كبير في الدولة، أدخل".

وأضاف عسكر، أن هناك سيدة تحصل علي معاش تكافل وكرامة وجاءت لها فاتورة الكهرباء 900 جنية .. كيف ذلك"، وعندما طالبه رئيس النواب باختصار كلمته قال ممازحا : "والله مش هسيب الميكروفون ".