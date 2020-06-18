شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: قوانين الانتخابات البرلمانية تلبي طموحات القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية، ممثلة في تعديلات قانون مجلس النواب وإصدار قانون مجلس الشيوخ التي وافق مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته المنعقدة اليوم جاءت ملبية لطموحات غالبية القوي السياسية والوطنية و السياسيين باعتماد النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام القوائم والنظام الفردي.

وأضاف الطماوي، أن مشروعات القوانين تم صياغتها بعناية فائقة طبقا للتعديلات الدستورية مع مراعاة أحكام المحكمة الدستورية و قرارتها التي سبق و أصدرتها المحكمة بشأن الأنتخابات البرلمانية في أوقات سابقة.

وأشار الطماوي إلي أن تعديلات قانون مجلس النواب، جاءت لتضمن تخصيص 25% من المقاعد للمرأه إلتزما بالنص الدستوري، وكذا ضمان التمثيل الملائم لباقي الطيف المصري الذي تم تمييزه إيجابيًا بنفس أعداد تمثيلهم في مجلس النواب الحالي من خلال القوائم الأنتخابية.

Advertisements

وتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن البنية التشريعية للأنتخابات البرلمانية لغرفتي البرلمان لم يتبق منها سوي إقرار تعديلات قانون الدوائر الأنتخابية لمجلس النواب، مؤكدا أن مؤسسات الدولة و منها السلطة التشريعية قد أستقرت و في الفترة القادمة تزداد أنتاجيتها لصالح الوطن و المواطن.

ولفت إيهاب الطماوي إلي أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة كبيرة للحياة السياسية ومن المتوقع أنه يضم حكماء وعلماء وأصحاب فكر وسياسيين ، وسيكون ترسيخًا للممارسة الديمقراطية و تدعيما للتعددية السياسية و الحزبية .