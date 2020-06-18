شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون فيديو تأييد الغنوشى لصدام حسين قبل زيارته للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى فيديو يعود تاريخه إلى عام 1990، يظهر خلاله راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسى وهو يهتف فى العاصمة السودانية الخرطوم تأييدا لغزو العراقى للكويت . وخلال الفيديو القديم كان يؤكد الغنوشي دعمه العراق ويهدد الدول المشاركة فى تحرير الكويت باستهداف مصالحهم ، كما بث فى الوقت نفسه نشطاء صورا تظهر استقبال الرئيس العراقى السابق صدام حسين لراشد الغنوشي فى العراق. Advertisements تأتى هذه الصور فى سياق حملة كبرى ضد زيارة راشد الغنوشي الى الكويت المقرر إجراؤها قريبا بناء على دعوة رسمية من البرلمان الكويتى وهو ما أثار غضب المعلقين على شبكات التواصل الاجتماعي.

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