شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاعتذار إلهامى عجينة للجيش الابيض أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية اتهامه بسب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.

وألزم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب إلهامى عجينة بتقديم اعتذار واضح لأطباء مستشفى شربين العام، وذلك تقديراً للجهود التى يقدمها أبطال الجيش الآبيض فى ظل جائحة كورونا.

وقال النائب إلهامى عجينة: أنا لم أخطأ فى حق هولاء الآطباء ،ولكننى اتقدم باعتذارى للأطباء فى ظل الجهود التى يبذلوها فى ظل جائحة فيروس كورونا .

وشهدت الجلسة البرلمانية، نقاشا بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والنائب المشكو فى حقه إلهامى عجينة حول أحقية النائب فى استخدام ادواته الرقابية.

كانت البداية حينما منح "عبد العال المستشار نبيل الجمل مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،الكلمة لعرض التقرير بشكل موجز قائلا :ياريت ننجز فى العرض ،لأن عجينة عايز تقرير يتعمل فيه مجلد .

وأكد التقريرالذى اعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض و كافة العاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدرون دورهم وتضحياتهم.

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا: إن الموضوع جاء فى توقيت حساس وعلينا جميعا أن نحنو علي الآطباء فى ظل الظروف التى يواجههونها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووجه "عبد العال "كلامه للنائب إلهامى عجينة قائلا بغضب :كونك تدخل لهذة المستشفى وبهذة الطريقة، فلا ،وانا بقولك انا عندى الملف كامل .

ورد النائب إلهامى عجينة :انا لم اذهب لاستخدام حقى الرقابى فى هذة المستشفى ولكن ذهبت لمواطن استغاث بى ، وكنا فى رمضان وقبل الفطار، وهناك مواطن استغاث بى،! لو كانت نيتى استخدام ادواتى الرقابية ،لأخذت لجنة خصوصا وأن مستشفيات مصر كلها تقدر تطلع فيها مخالفات كتير ".

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وأضاف"عجينة"قائلا :التسجيل والفيديو اللى اتنشر اتحدى انه فى لفظ خارج موجه للأطباء وعموما كلنا بشر ولو أخطات مفيش مشكلة أنى اعتذر ،خصوصا وأنا عائلتى بها أطباء كثر .

وشدد "عجينة "على أن الإعلام استغل الموضوع جيدا ،وزج بى فى الآمر وقال :أنا أولكم فى الدفاع عن جيش مصر الآبيض ،وبعض الآطباء اتصلوا بى فى وقت الحظر بعد أن قبض عليهم على الطريق الإقليمى الدولى ،وبالفعل تواصلت مع القيادات بالداخليه وقاموا بحل الموضوع ،ولاسيما أن هولاء الآطباء لم يكونوا عائدين من عملهم .

ووجه "عجينة "الشكر لوزير الداخليه على كفاءة رجاله قائلا :هما كمان جيش أبيض ماهى الشرطة بتلبس أبيض ،لافتا إلى أنه يحترم الجميع ،خاصة وأن جدى كان نقيبا للآطباء قائلا : اقسم بالله انى ظلمت فى هذا الموضوع والحمد لله انى مظلوم ولست ظالم

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا :فى اتنين نواب من الدقهليه لسان حالهم بيقول غير كده .

وعاود عبد العال قائلا : مش من حق كما ذكرت أنك تدخل تفتش فى المستشفى ،لآن هناك أليات يستخدمها النائب فى ممارسة أدواته الرقابية ومن بينها الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطه، أيضا مسألة التصوير لو كنت أمام المحقق لسألك عن مسألة التصوير .

وطالب "عبد العال" النائب إلهامى عجينة بالإعتذا، وتقدم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، باعتذار إلي جموع الأطباء، مضيفاً : "الأطباء أهلنا واخواتنا، واسرتي تضم الكثير من الأطباء، فكيف أسيء إليها، بل أؤكد احترام الجيش الأبيض وأطباء مصر .. وفي يوم من الأيام سأجلس تحت يد أحد الأطباء."

وعاود "عبد العال " قائلا:الانتخابات على الأبواب، وعايز أقولك على حاجه، فى حاجات لو اتكررت تستغل ضدك .

وتعود وقائع الأزمة إلى تقديم إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.