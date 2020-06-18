معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 114.2 بالمئة في مايو

قالت وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23 بالمئة في مايو من 98.81 بالمئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 بالمئة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى

زيادات في الأسعار في مجموعتي السكن والنقل.

وقالت الوكالة إن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 بالمئة في مايو ارتفاعا من 86.71 بالمئة في أبريل.

واشارت إلى أن التضخم قفز في مناطق الريف إلى 127.38 بالمئة من 107.82 بالمئة.