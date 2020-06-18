طهران: الحل في ليبيا عبر الحوار بعيدًا عن التدخلات الخارجية

أكدت طهران أن إحلال الاستقرار في ليبيا يتطلب أن تدعم كل الدول الإقليمية والدول المؤثرة للعملية السياسية في هذا البلد وإجراء حوار تشارك فيه جميع الأطراف الداخلية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانيةعباس موسوي اليوم الأربعاء، حيث قال: "كانت إيران تشدد دائما على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في تقرير مستقبله السياسي دون تدخلات من الخارج، وإنها مقتنعة بأن الأزمة الليبية لا يمكن حلها بسبل عسكرية".
وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل يومين، إثر مباحثات مع نظيره التركي مودود تشاووش أوغلو، بأن إيران وتركيا لديهما وجهات نظر متطابقة حول سبل إنهاء الازمة في ليبيا واليمن.
وأكد ظريف دعم طهران لحكومة الوفاق الوطني الليبية، معبرا عن ثقته بأنها "قادرة على إنهاء الحرب الدائرة".
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