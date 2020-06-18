كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسرار يكشفها مستشاره السابق.. ترامب توسل للرئيس الصيني لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في كتابه "في الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض"، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة لمساعدة ترامب على الفوز بالولايات التي لديها صناعات زراعية كبيرة في انتخابات 2020.

وكتب بولتون أنه خلال اجتماع مغلق أثناء قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان في يونيو 2019، كان ترامب "يتوسل إلى شي لضمان فوزه. وشدد على أهمية المزارعين وزيادة المشتريات الصينية من فول الصويا والقمح في نتائج الانتخابات".

ووفقًا لمقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "محادثات ترامب مع شي لم تعكس فقط عدم الاتساق في سياسته التجارية، بل أيضًا التلاقي في ذهن ترامب بين مصالحه السياسية الخاصة ومصالح الولايات المتحدة الوطنية".

وأضاف مستشار الأمن القومي السابق: "لقد امتزج ترامب الشخص والوطني ليس فقط في المسائل التجارية ولكن في جميع مجالات الأمن القومي. خلال فترة ولايتي بالبيت الأبيض، واجهت ضغوطًا شديدة لتحديد أي قرار مهم لترامب لم يكن مدفوعًا بحسابات إعادة الانتخاب".

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وفي إشارة إلى سياسة ترامب بشأن الصين، قال بولتون إن تصرفات الرئيس "شكلت نمطًا من السلوك غير المقبول بشكل أساسي والذي قوض شرعية الرئاسة".

ويقدم الكتاب العديد من النظرات الداخلية للأحداث التي وقعت خلال فترة ولاية بولتون باعتباره ثالث مستشار ترامب للأمن القومي. ويكشف الكتاب بصفة خاصة عن تفاصيل جديدة حول ما حدث في البيت الأبيض خلال جهود ترامب لتدعيم أوكرانيا في خوض فضيحة سياسية ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب في انتخابات عام 2020.

من المقرر أن يصدر كتاب بولتون في 23 يونيو، وقد سجل بالفعل مقابلة مع قناة "ايه بي سي نيوز" للترويج له. ورفعت إدارة ترامب الثلاثاء الماضي دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق لمنعه من إصدار الكتاب.

وتتهم الدعوى القضائية بولتون بخرق عقده من خلال التراجع عن عملية التدقيق الجارية لمجلس الأمن القومي لتحديد ما إذا كان كتاب بولتون يحتوي على معلومات سرية تحتاج إلى تنقيح أو تعديل.