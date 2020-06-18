كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 17 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الأربعاء، تسجيل 17 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تم تسجيل 7 حالات في عدن و5 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع، وتم تسجيل 30 حالات وفاة لإصابات سابقة، 25 حالة منها في عدن و3 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج وحالة واحدة في الضالع.

‏وأشار إلى أنه تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة منها 177 حالة في عدن وحالتان في محافظة الضالع.

وبهذه الإحصائية ترتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من شهر أبريل الماضي، إلى 902 حالة بينها 244 حالة وفاة و271 حالة تعافي.

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