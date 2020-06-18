كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 17 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الأربعاء، تسجيل 17 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 الماضية.
وقالت اللجنة الوطنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تم تسجيل 7 حالات في عدن و5 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع، وتم تسجيل 30 حالات وفاة لإصابات سابقة، 25 حالة منها في عدن و3 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج وحالة واحدة في الضالع.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة منها 177 حالة في عدن وحالتان في محافظة الضالع.
وبهذه الإحصائية ترتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من شهر أبريل الماضي، إلى 902 حالة بينها 244 حالة وفاة و271 حالة تعافي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,363 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.