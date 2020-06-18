كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد رفضها لضم الاحتلال الإسرائيلي أراض فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء، على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للمخطط الإسرائيلي بشأن ضم أراضي فلسطينية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني الملك عبد الله الثاني: إن "الإمارات تتضامن بشكل كامل مع الأردن الشقيق ضد أي خطط إسرائيلية".

وأكد على رفض بلاده القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية، موضحاً أن" الإمارات تتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

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ولم تغب الإمارات يوماً عن مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في جميع مراحل قضيته العادلة، التي ظلت ثابتة ضمن أولويات سياستها الخارجية، وهو ما ترجمته مؤخرا تصريحات لسفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، نية حكومته البدء بتنفيذ عملية الضم في الأول من شهر يوليو القادم.

ومع العد التنازلي لتنفيذ إسرائيل مخططها مطلع الشهر المقبل، كثفت فلسطين من تحركاتها في الأمم المتحدة لتجنيد جبهة دولية واسعة ضد الضم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري، في يوم 24 من شهر يونيو الجاري؛ لبحث مخططات الضم، فيما طلبت فلسطين انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة هذا المخطط الذي يعارضه الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية.