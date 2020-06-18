كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر السودان.. تمديد حظر التجول في البلاد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول القائم في البلاد من منذ بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد وذلك حتي 29 يونيو الجاري، إلى جانب البدء في تفويج العالقين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وشملت التوصيات فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

واستثنى القرار بعض المجالات من عملية الحظر مثل المدابغ لآأثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة نسبة لارتفاع الأسعار غير المبرر، ولا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب إلى جانب عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة.

وطالبت لجنة الطوارئ الصحية من الجهات المختلفة حكومية وقطاع خاص تهيئة نفسها للمرحلة المقبلة بإعداد توجيهات صحية خاصة بكل جهة تراجعها مع وزارة الصحة، لاعتمادها مثل المحال التجارية والمصانع والشركات والوزارات والمؤسسات المختلفة.

وبشأن العالقين، فقد اتخذت اللجنة قرارا بالبدء في تفويج العالقين ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، عبر مطار الخرطوم بوصول حوالي 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول من بينها 3 سفريات قادمة من القاهرة في نفس اليوم، ويستمر التفويج حسب جدول الطيران المدني.

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وتم توجيه وزارة الصحة باستقبال العائدين ومراجعة الشهادات الصحية داخل المطار والسماح بدخول العالقين حاملي شهادات الفحص السلبي المعتمدة بعد أخذ البيانات، بينما يدخل الباقون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة حتى يتم أخذ العينات وفحصها.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تفويج العالقين القادمين بالبر عبر المعابر المعتمدة من خلال جدول أولويات تعمل على تجهيزه سفارة السودان بالقاهرة مع ممثلين للجنة العالقين وممثلي الجالية لتحديد أصحاب الحالات الخاصة والأكثر تضررا، ثم يتوالى تفويج الباقين.

وسيتم إخضاع القادمين من مصر لفحص طبي داخل مراكز الحجر، بحيث يتم السماح لغير المصابين بمغادرة المركز حال ظهور النتيجة، ويحال المصابون لمراكز العلاج.

ووجه مجلس الأمن والدفاع السوداني، وزارة المالية بتخصيص ميزانية تسييرية لجميع الجهات المشاركة في عمليات الاستقبال والإيواء.