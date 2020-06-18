البنك الدولي يقدم 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي في مصر

قال البنك الدولي إنه سيقدم 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر التي تعاني من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك في بيان أن التمويل سيساعد مصر على زيادة التغطية الصحية الشاملة في ست محافظات ويقدم حماية مالية مؤقتة للمتضررين من الإنفاق على الصحة المرتبط بتفشي كورونا.

وأكدت وزارة الصحة المصرية 47 ألفا و856 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 1766 شخصاً جراء ذلك، وارتفع عدد الإصابات اليومية في الأسابيع الأخيرة مع تخفيف الحكومة القيود على الحركة قليلاً.

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ورغم إعلان الحكومة عن زيادة الإنفاق على الصحة خلال التفشي، إلا ان القطاع يعاني من ضعف الاستثمار منذ عقود.

وجاء في تقرير البنك الدولي في عام 2018 أن جودة الصحة العامة في مصر ضعيفة غالباً وأن الكثير من المصريين يفتقرون لتأمين صحي أو لا يستفيدون منه نتيجة مخاوف من جودة الرعاية في المنشآت الحكومية.

وأطلق البنك الدولي برنامجا مدته خمس سنوات بقيمة 530 مليون دولار لدعم النظام الصحي في مصر في عام 2018 شمل الكشف عن الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (ج) وعلاجه والأمراض غير المعدية وتحديث المنشآت الصحية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية.