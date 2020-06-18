من كربلاء.. مبادرة لتشجيع التبرع ببلازما الدم

اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الاربعاء، عن مبادرة لتبرع المواطنين الذين تشافوا من فيروس كورونا ببلازما الدم والتي تستخدم لعلاج المواطنين المصابين بالفيروس. وقال الخطابي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، "سيتم اطلاق جوائز بعد اجراء القرعة للمتبرعين ببلازمة الدم وسيفوز المتبرع الفائز الاول بسيارة حديثة والمتبرع الثاني والثالث بقطعة ارض سكنية في كربلاء"، مشيرا الى ان "هذه المبادرة تأتي لتحفيز المواطنين المتشافين من فايروس كورونا للتبرع ببلازما الدم".



ولفت الى ان "هذه المبادرة نوع من التحفيز والمساهمة لخدمة المجتمع، وسيكون مكان التبرع مدينة الامام الحسين الطبية"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف والتي تسهم بشكل كبير بتقليل عدد الاصابات في المحافظة".

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