الرئيس المصري السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا المزيد

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأجهزة المعنية في بلاده بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب في مصر إثر انتشار فيديوهات لعشرات المصريين تحت تهديد السلاح، يتم تعذيبهم على أيدي قوات المرتزقة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي، أدان بأشد العبارات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مصريين في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

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وقالت لجنة الخارجية بمجلس النواب، في بيان إنها "تستنكر بأشد العبارات الصور المتداولة عن قيام عناصر من مليشيا في مدينة ترهونة باحتجاز عدد من المصريين ومعاملتهم بشكل غير إنساني وتعمد إهانتهم وتعذيبهم بشكل وحشي".

واعتبر اللجنة في بيانها، الأربعاء، أن "ذلك يعد انتهاكا للقوانين الليبية والدولية لحقوق الإنسان ويستوجب أشد العقوبات".

وفي المقابل، أعلن فتحي باشاغا وزير الداخلية والمكلف بالوكالة بوزارة الدفاع في حكومة فايز السراج غير الشرعية -الوزارتان المسؤولتان عن المليشيات في ليبيا- في بيان التعرف على الخاطفين الذين احتجزوا العمالة المصرية.

باشاغا أكد ضبط المتورطين وأن العمالة المصرية بخير وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من مخالفات وإهانات وتعذيب.