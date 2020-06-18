شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يُحيل 3 اتفاقيات دولية للجان المُختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، 3 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20 أكتوبر 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع علية في الرياض في 6 يناير 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية ومكاتب لجان الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية.

Advertisements

وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بشأن اتفاق بين حكومتي مصر وبيلاروسيا، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.