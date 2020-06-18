شكرا لقرائتكم خبر عن إلهامى عجينة يتقدم بإعتذار للجيش الأبيض ..والبرلمان يرفض رفع الحصانة عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، الطلب المُقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف قبل المشكو فى حقه فى القضية رقم 2953 لسنه 2020 إدارى مركز شربين والمقيدة برقم 33 لسنه 2020/3 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن واقعة قيام النائب بسب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

ويأتي هذا القرار، تأيداً لقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي رفضت رفع الحصانة عن "عجينة" لانتفاء شروط رفع الحصانه، مؤكدة تقديرها واحترامها للجيش الأبيض.

وتقدم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، باعتذار إلي جموع الأطباء، مضيفاً: "الأطباء أهلنا وأخواتنا، وأسرتي تضم الكثير من الأطباء، فكيف أسيء إليها، بل أؤكد احترام الجيش الأبيض وأطباء مصر.. وفي يوم من الأيام سأجلس تحت يد أحد الأطباء".

وكانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، قد أصدرت بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى، أكدت خلاله أنه فى حوالى الساعة السادسة مساء السبت، حضر النائب إلهامى عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب وحضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية ".

وأضافت المستشفى فى بيان لها:"النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالاتى، زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن اول من قابله فى الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لايتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض".

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وتابعت المستشفى: "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا فى الفيديو وكانوا موجودين فى الاستقبال، غير الأطباء الآخرين اللى ظهروا فى الفيديو دا غير اللى فى الأقسام فوق".