بعد لوحة “المليار سنتيم”.. الرسام المغربي “DALSINKY” يقدم لوحاته في معرض فني

استغل الرسام المغربي، يونس الجاي، المعروف بلقب “DALSINKY” فترة الحجر الصحي، لوضع آخر اللمسات على لوحاته الفنية، من أجل المشاركة بها في معرض فني مرتقب، قريبا.

ويعتبر يونس الجاي أحد الفنانين المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كسب شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بداية السنة الحالية، بسبب لوحة فنية، أبدعها للطباخ التركي الشهير، نصرت غوكشيه، مقابل مبلغ خيالي، وصل إلى مليون دولار، أي ما يساوي مليار سنتيم مغربي.

وكان يونس الجاي قد تحدث لـ”اليوم 24″، سابقا، عن معلومات عن قصة بيعه للوحة، التي أبدعها للطباخ التركي، بسعر خيالي، وكيف وصل إلى هذا المستوى من الابداع، الذي ذاع معه صيته.

وكانت موهبة DALSINKY، التي تجمع بين الرسم، والنحت، قد برزت في طفولته، لكنه اتخذها كمهنة بعد مسار طويل، قاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية.