الأمانة العامة للبيجيدي تدعو لمواجهة “حملات التبخيس” والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد

في ظل تصاعد أصوات داخل البرلمان وخارجه، تنتقد التدبير الحكومي لأزمة كورونا، خرج حزب العدالة والتنمية اليوم للدعوة لمواجهة “التبخيس”، مطالبة بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

ووجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، الدعوة لمختلف الفاعلين من أجل “العمل على بث روح التفاؤل والإيجابية والاعتراف لما تحقق في بلادنا من نجاحات، ومواجهة محاولات تبخيس هذه النجاحات وتضحيات مجتمعنا بمختلف مكوناته في مواجهة الجائحة”.

ووجهت الأمانة العامة، الدعوة لمزيد من العناية بالفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تقوية السياسات الاجتماعية أكثر وتوسيعها، مطالبة البرلمان بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.

وكانت الغرفة الثانية بالبرلمان، قد وافقت مساء الثلاثاء على مشروع قانون السجل الاجتماعي، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن “السجل الاجتماعي الموحد”، هو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.