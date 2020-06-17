عالقون لا زالوا ينتطرون الترحيل في سبتة للحكومة : “واش نسيتونا”

أعلنت الحكومة المغربية عن انتقالها لإعادة العالقين في دول الجزائر وإسبانيا وتركيا، إلا أن عددا من العالقين في المدينة المحتلك سبتة، لا زالوا ينتظرون الترحيل، في ظروف تزداد صعوبة.

وقال عالقون في سبتة المحتلة لـ”اليوم 24″، إن عددهم يتجاوز المائة، وازداد وضعهم المعيشي صعوبة خلال الأيام الأخيرة، بسبب طول مدة إقامتهم في المدينة المحتلة، وانعدام أفق عودتهم، مسائلين الحكومة المغربية بالقول “واش نسيتونا”.

وأوضحت ذات المصادر، أن سلطات المدينة المحتلة، نقلت عددا من العالقين المغاربة الذين كانت تأويهم في ملعب الحرية إلى مخزن كان من قلل مخصصا للخمور، وتم إيواؤهم فيه، دون توفر أدنى معايير السلامة، ودون تمكين النساء من مكان مخصص لهم، وفي ظل غياب أدنى شروط الصحة والنظافة والمفاظ على الخصوصية، ميث يقول أحدهم إن “الحمامات بدون أبواب قابلة للإغلاق”.

ومن بين مآسي التأخر في إعادة العالقين، تزايد أعداد من فكرونا من بينهم في العودة سرا عبر البحر لأرض الوطن، خيث نجح أزيد من عشرين منهم في العودة خلال الأيام القليلة الماضية، كما تخلى عدد من سكان المدينة المحتلة عن خادماتهم المغربيات، ليجدن أنفسهن يبحثن عن مكان يأويهن في مستودع العالقين، إلى أن تلتفت السلطات إليهم من جديد لإعادتهم.