كيف سيبدو النظام الجديد لاستئناف دوري الأبطال؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن عن التعديلات التي أجراها ضمن خطته لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واستقر اليويفا على إقامة اللقاءات المتبقية من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة.

وبالنسبة للتعديلات الرئيسية التي ستجرى على مسابقات موسم 2019-2020، سيسمح للفرق بأن تسجل 3 لاعبين جدد في قائمتها الأولية لنهاية الموسم.

واشترط أن يكون الثلاثي الجديد مُسجلا ومؤهلا للعب في النادي، منذ تاريخ آخر موعد للتسجيل (3 شباط/فبراير 2020 بالنسبة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي).

وستضم القائمة الأولى 25 لاعبًا بحد أقصى، ولن يسمح للأندية بتسجيل لاعبين منتقلين إليها حديثًا.

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كما يسمح بإجراء 5 تبديلات في المباريات المتبقية من الموسم، وذلك وفقًا للتغيير المؤقت في قوانين اللعبة الذي أقره الفيفا، على أن يبقى عدد التبديلات في موسم 2020-2021 عند 3 تغييرات.

وبالنظر إلى الموسم المقبل، لن يتأثر موعد تسجيل الفرق المشاركة في النسخة المقبلة، حيث سيكون آخر موعد للاتحادات الوطنية لتسجيل الفرق المشاركة في دوري الأبطال، هو الثالث من آب/أغسطس المقبل.

كما وافقت اللجنة التنفيذية لليويفا، على تعديل جدول مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

وقال ألكسندر تسيفرين رئيس اليويفا، إنه لن يتم اتخاذ قرار حتى منتصف تموز/يوليو المقبل، بشأن حضور الجمهور للمباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأضاف "نعتقد الآن أنه لا يمكن وجود جمهور، لكن الأشياء تتغير سريعا. لم نتخذ أي قرار، سنحلل الوضع في أول تموز/يوليو".