"تويتر" تتيح إمكانية التغريد الصوتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، تقنيّة جديدة تدعم إمكانية مشاركة التغريدات الصوتية، وذلك في خطوة كانت مطلوبة من النشطاء.

وتستهدف هذه التقنية، المستخدمين الباحثين عن طريقة أسرع من الحروف والصور والفيديو لمشاركة ما يحدث الآن.

وقال موقع "تويتر" من خلال تدوينة له على مدونة موقعه إن "‘تويتر‘ هو المكان الذي تقصده للحديث عما يحدث الآن. وعلى مر السنين، سمحت لك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة (GIF)، والحروف الإضافية بإضافة ذوقك وشخصيتك إلى محادثاتك". وأضافت التدوينة: "لكن في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفًا. لذا بدءًا من اليوم، نختبر ميزة جديدة تضيف لمسة أكثر إنسانية إلى طريقة استخدامنا للتغريد وهي صوتك الخاص".

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ولا تتجاوز مدة التسجيل الـ140 ثانية، وفي حال لم تكن المدة كافية، فيمكن للمستخدم الاستمرار في الحديث، لتُنشئ تغريدة صوتية جديدة تلقائيًا فتتحول جميعها إلى سلسلة من التغريدات، وعند الانتهاء، يمكن للمستخدم النقر على زر (تم) لإنهاء التسجيل ثم العودة إلى مربع إنشاء التغريدات لنشر التغريدات الصوتية.

وأشار موقع "تويتر" إلى أن ميزة التغريدات الصوتية ستكون متاحة في الوقت الحالي لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيق "تويتر" في نظام تشغيل (iOS)، وفي الأسابيع المقبلة ستُتاح الميزة لجميع مستخدمي نظام التشغيل التابع لشركة "آبل".

ولم يشير الموقع إلى موعد اختبار الميزة مع مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، أو "ويب".