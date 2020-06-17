رصد طائرة تجسس إسرائيلية قرب شواطئ تونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مصادر صحافية عن رصدها لطائرة تجسس إسرائيليّة تحلّق بالقرب من شواطئ تونس، وذلك يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة من وحدة "ناحشون شافيت" الاستخباراتية قد انطلقت من قاعدة "نفاطيم" جنوبي البلاد.

صورة توضيحية

وقالت المصادر إن الطائرة حلقت أيضًا بالقرب من شواطئ غربي ليبيا. وفي الأسبوع الأخير جرت مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط بين تركيا وروسيا.

وتتزامن المناورات العسكرية التركية، مع حديث وسائل الإعلام التركية عن اعتزام أنقرة إقامة قاعدتين عسكريتين في ليبيا في إطار تعاونها الأمني مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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ووصل وفد وزاري تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، والتقى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني في بيان صحافي: "استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، وفدا تركيا رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان" وعددا من كبار المسؤولين الأتراك.

لقاء جمع بين رئيس تركيا أردوغان والرئيس الليبي فائز السراج (أ ب)

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما جرى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.