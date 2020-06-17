إنتر ميلان يسعى لإبرام صفقتين مدويتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لإبرام صفقتين مدويتين، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن مسؤولي إنتر ميلان يراقبون الثنائي، أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

وأبرز التقرير أن الدولي المغربي يرفض العودة إلى الريال، بعد انتهاء إعارته، لعدم قبوله الجلوس بديلًا لداني كارفاخال.

ويخطط إنتر للاستفادة من أموال البيع المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، لتقديم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي.

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وفي الوقت ذاته، ينوي إنتر تعويض رحيل لاوتارو بالتعاقد مع جيسوس، الذي يعتبر هدفًا أيضًا ليوفنتوس.

وتعتزم إدارة النيراتزوري، تقديم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو للبرازيلي.

لكن "سبورت ميدياست" توقعت أن تلقى محاولات إنتر رفضًا من مانشستر سيتي، الذي لا يرغب في بيع جيسوس، ويستعد لزيادة راتبه السنوي من 5 ملايين إلى 7 ملايين يورو.