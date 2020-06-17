كورونا في البلدات العربية: ارتفاع عدد الإصابات ودعوات للالتزام بالوقاية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وظهرت أغلبية الإصابات في جنوبي البلاد في عرعرة النقب ورهط وحورة.

وفي مركز البلاد تواصل مدينة يافا والأحياء العربية فيها تسجيل المزيد من الإصابات، وكذلك مدينة باقة الغربيّة سجّلت أيضًا إصابات إضافية.

وكان قد حذّر يوم أمس، عضو الطاقم الإعلامي العربي لوزارة الصحة، د. عزيز دراوشة، من أن "المعطيات في المجتمع العربي مقلقة للغاية، خصوصًا مع ارتفاع عدد المصابين في قرى ومدن عربية، منها باقة الغربية وأم الفحم والفرديس وكفر قرع والبعنة والناصرة وشفاعمرو وغيرها".

وأكمل دراوشة قائلًا إنه "مع العودة إلى التسهيلات نلاحظ أن الناس بدأوا يتساهلون في التعامل مع الوباء، ومنهم من لا يكترثون بالتعليمات الأساسية وسهلة التنفيذ، فنراهم يتجولون بدون كمامات في المناطق العامة. الكمامة تمنع انتقال الرذاذ في حال واجهنا شخصًا يحمل المرض ولم تظهر عليه العلامات، وبالتالي تحمينا من التقاط الفيروس والتسبب بالعدوى. نرى الكثيرين ممن يضعون الكمامة على الذقن بدلًا من تغطية الفم والأنف. لم نصل إلى مرحلة ما بعد الوباء، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور ستزداد سوءا".

وقال د. دراوشة إنه "في حال واجهتم شخصًا يريد مصافحتكم، امتنعوا عن ذلك بطريقة لبقة، مدّوا الكوع، بدلًا من راحة اليد للتسليم. الجميع عرضة للإصابة بالمرض، وكل منا قد يكون ناقلا للمرض أو مصابًا به مع أو بدون علامات. وبهذه المناسبة أناشد كل من تظهر عليه علامات المرض كالحمّى والسعال وفقدان حاسة الذوق بالتوجّه لإجراء فحوصات تشخيص كورونا".

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 153، المتعافون 142

حورة: الإصابات 201، المتعافون 144

أم الفحم: الإصابات 89، المتعافون 79

رهط: الإصابات 198، المتعافون 62

تل أبيب- يافا: الإصابات 1042، المتعافون 532 (يشمل تل أبيب ويافا)

الطيبة: الإصابات 52، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39

Advertisements

البعنة: الإصابات 37 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 33، المتعافون 24

طمرة: الإصابات 23، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 134، المتعافون 24

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 57، المتعافون 20

الناصرة: الإصابات 22، المتعافون 19

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11