بلدية الناصرة تُصادق على ميزانية العام الجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت بلدية الناصرة، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 12 عضوا ومعارضة 6 أعضاء من جبهة الناصرة على الميزانية العادية للبلدية للعام 2020 والتي تُقدّر بـنحو 400 مليون شيكل، تُضاف إليها 13 منحة من جهات مختلفة تتعلق بالتربية والتعليم وأنظمة الحَوْسبة، والرفاه الاجتماعي وغيرها.

وعرض محاسب البلدية، جفري جدع، تفاصيل الميزانية، على المجلس البلدي من أجل مناقشتها حيث أبدى أعضاء الجبهة بعض التحفظات على أوضاع المدارس في فترة وباء كورونا وطالبوا بدعم مجال السياحة الذي تضرر بشكل كبير، ثم تم التصويت على الميزانية وتمت المصادقة عليها بأغلبية، كما تمت المصادقة على مبالغ المِنَح بالإجماع.

أثناء اجتماع أعضاء البلدية اليوم (عرب 48)

وافتتح الجلسة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، ثم ناقش أعضاء البلدية قضية بيع أراضي طائفة اللاتين في المدينة، والتي كانت البلدية قد أصدرت بيانا خاصا بشأنها أوضحت فيه أن ملكية أرض البطريركية اللاتينية ستنقل للبلدية.

وقدم عدد من أعضاء البلدية مداخلات بهذا الشأن وطالبوا البلدية باتخاذ موقف واضح من عملية بيع الأملاك لجهات من خارج المدينة.