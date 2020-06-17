شقيب السلام: إصابتان في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان (17 و20 عاما) بجروح متفاوتة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار خلال شجار نشب في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، مساء اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين وهما يعانيان من جروح وصفت بالمتوسطة في أنحاء جسديهما.

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وتشهد البلدات العربية تفاقما في العنف والجريمة بالآونة الأخيرة، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.