الصحة الإسرائيلية: 288 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، في بيان أصدرته، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مساء أمس، الثلاثاء.

وذكرت أن عدد المُصابين بالفيروس حاليًا، يبلغ 3993 مصابًا، يخضع 136منهم للعلاج في المستشفيات؛ بينهم 36 وُصفت حالتهم بالخطيرة، فيما يخضع 29 للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة وفيات الفيروس، وصلت إلى 303 حالات، منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات وصلت لغاية الآن إلى 19784 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 15487، وذكرت أن 15970 فحصًا تمّ إجراؤها، خلال اليوم الأخير.

وتأتي الحصيلة الجديدة في وقت يعتزم المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، فيه، فرضَ القيود على حي العجمي في مدينة يافا، وعلى بلدة عرعرة النقب ومدينة رهط، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطقت على أن تشمل القيود إغلاق المدارس في تلك المناطق ومنع التجمعات والتجمهرات لما يزيد عن 10 أشخاص.

ويجتمع مساء اليوم الأربعاء، المجلس الوزاري المصغر في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة، ولبحث تسهيلات في القيود المفروضة. وذكرت تقارير صحافية أن الجهات المختصة في وزارة الصحة ستطلب تأجيل هذه التسهيلات لأسبوع واحد، فيما سيبحث الوزراء تسهيلات إضافية في سوق العمل والاقتصاد خصوصًا أن نسبة الإصابات في الأيام الأخيرة لم ترتفع بشكل جدي بالنسبة المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات.

Advertisements

ومع الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، كثفت وزارة الصحة وصناديق المرضى من فحوصات اكتشاف فيروس كورونا، حيث أجري أمس الثلاثاء، 11971 فحصا.

ويخضع 116152 شخصا، لحجر منزلي لمدة 14 يوما كإجراء وقائي للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الذين خضعوا لحجر منزلي منذ بداية تفشي الفيروس البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 230329 شخصا.

وأظهرت بيانات الوزارة استمرار تباطؤ وتيرة التعافي من الفيروس، علما أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 15459، من أصل 19673 شخصا أصيبوا بالفيروس منذ اكتشافه في البلاد.

ويأتي الارتفاع المتواصل بالإصابات بالفيروس، مع مصادقة الكنيست، مساء أمس الثلاثاء، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا لمدة 45 يوما.

وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أجهزة إنفاذ القانون القرارات الحكومية التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات "الشارة البنفسجية" ارتداء كمامة وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.