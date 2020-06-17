شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا أمس، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة و 54 حالة شفاء. وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، أمس، خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة ,مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة.

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