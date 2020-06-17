شكرا لقرائتكم خبر عن «في 24 ساعة».. فلسطين تسجل 39 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه سُجلت 36 إصابة في محافظة الخليل و3 إصابات في رام الله, مشيرة إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 745 مصابًا، فيما بلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.

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