شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1363 إصابة و84 وفاة وتعافي 411 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر اليوم 1363 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، وتعافي 411 حالة. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.

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