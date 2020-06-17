شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تمدد حظر التجول لعشرة أيام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات السودانية مساء اليوم، تمديد حظر التجول لعشرة أيام إضافية ابتداء من 19 يونيو الجاري مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 مساءً.

وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني في بيان صحفي، إنه وافق على التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي جاءت وفقا لمداولات ورشة العمل التي عقدتها اللجنة لمراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية للفترة الماضية من حيث جدواها في احتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.