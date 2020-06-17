سيتي يستهل عودته من الجائحة بثلاثية نظيفة في شباك آرسنال

اللقاء بدأ بسيطرة من جانب مانشستر سيتي كالمتوقع دون أي محاولات خطيرة من جانب الضيوف.

وأبرز ما قدّمه آرسنال في الشوط الأول جاء بعد تعرض جرانيت جاكا لإصابة في الدقيقة السابعة ليخرج ويشارك داني سيبايوس بديلًا له.



ولم تمر ثلث ساعة إلا وتعرض المدافع باولو ماري لإصابة بدوره ليخرج ويشارك ديفيد لويز بديلًا له.

وكان رياض محرز أن يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد تمريرة من كيفين دي بروينه، كما سبقه رحيم سترلينج في إهدار الفرص.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، مرر دي بروينه عرضية مميزة حاول لويز إخراجها لكنّه فقط حوّلها إلى سترلينج والذي سددها في المرمى وأحرز أول الأهداف.

وفي الشوط الثاني، استطاع مانشستر سيتي فرض سيطرته وأضاف الهدف الثاني سريعًا بعد ارتكاب ديفيد لويز خطأ فادحًا على رياض محرز كلفّ آرسنال ركلة جزاء وبطاقة حمراء للاعب البرازيلي.



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واستطاع دي بروينه تحويل ركلة الجزاء إلى هدف ثانٍ ليقضي على آمال آرسنال في العودة في النتيجة خاصة بعد البطاقة الحمراء.

وسار اللقاء في اتجاه مانشستر سيتي دون أي خطورة تُذكر من جانب آرسنال بينما استمر هدف كتيبة بيب جوارديولا في إضافة المزيد من الأهداف.

وتعرض إيريك جارسيا لإصابة خطيرة في نهاية اللقاء أدت إلى تمديد الوقت الإضافي إلى 11 نقطة.

واستغل مانشستر سيتي الفرصة ليسجل الهدف الثالث عن طريق فيل فودين بعد متابعة لكرة أجويرو التي لعبها في القائم.

الفوز قلّص الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول إلى 22 نقطة بتواجد السيتزنز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بينما آرسنال في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

