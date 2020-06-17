مجهولون يقتحمون منزلا سكنيا في بغداد ويقتلون صاحبه

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مجهولين اقتحموا منزلا سكنيا وقتلوا صاحبه طعنا في بغداد. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "ثلاثة مجهولين اقدموا مساء اليوم، على اقتحام منزل سكني ضمن منطقة الدسيم التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، وقاموا بقتل صاحبه طعنا بآلة حادة في مناطق متفرقة من الجسم". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".



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