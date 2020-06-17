مدربه: ميمي أصبح جاهزاً للعب وإدارة بورتيمونينسي ترغب بالإبقاء عليه الموسم المقبل

رياضة 2020-06-17 | 22:06 3,195 مشاهدة اكد المدرب المساعد لنادي بورتيمونينسي البرتغالي مالك فيوري، ان إدارة النادي ترغب بالإبقاء على نجمه العراقي مهند علي "ميمي" في الموسم المقبل.



وأضاف أن "الغربة وظروف جائحة وقال فيوري في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" إن "نسبة جاهزية ميمي وصلت الى 100% الان لكن المدرب احتاج لاعب خبرة مثل جاكسون مارتينيز، من اجل اشراكه في هذه المباريات الحاسمة بعد استئناف الدوري البرتغالي".وأضاف أن "الغربة وظروف جائحة كورونا والحنين الى اهله كلها أمور اثرت على نفسية ميمي، لكنه لاعب موهوب ومهم للفريق وإدارة بورتيمونينسي تريد الإبقاء على خدمات اللاعب في الموسم المقبل". "صوت الملاعب" برنامج يعض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

المحرر: محمد خليل

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