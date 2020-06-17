بدائرة تلفزيونية.. وزير النفط يجتمع مع باريكندو ويؤكدان على دور العراق باستقرار اسواق النفط

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار والامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باريكندو، على دور العراق باستقرار اسواق النفط، فيما اشار المتحدث باسم وزارة النفط الى ان نسبة انجاز تأهيل قاعة الشعب في بغداد التي تستضيف احتفالية اوبل بلغت ( 85 % ).

وقالت وزارة النفط في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير النفط أحسان عبد الجبار عقد اليوم اجتماعا مع الامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باريكندو عبر الدائرة التلفزيونية".

وأكد وزير النفط على "أهمية تعاون جميع الاطراف من المنتجين لتحقيق أهداف أتفاق خفض الانتاج النفطي، من أجل أعادة التوازن والاستقرار للاسواق النفطية العالمية".

واضاف ان "الاجتماع تناول بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أضافة الى التحديات التي تواجه السوق النفطية بسبب فايروس كورونا (كوفيد19) وتطورات السوق النفطية بعد أتفاق (أوبك +) والتوقعات التي تشير الى ارتفاع الطلب وزيادة الاسعار، وأهمية تعاون جميع المنتجين من أجل تحقيق الاهداف المشتركة في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية".

Advertisements

واكد الامين العام لمنظمة أوبك محمد باريكندو في الاجتماع الى "أهمية الدور الذي يلعبه العراق في أستقرار أسواق الطاقة العالمية" مشيدا بـ"السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية ووزارة النفط".

واعتبر ان "العراق أحد الاركان الاساسية لسوق الطاقة العالمي".

من جانبه، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن "الاجتماع تناول أيضا بحث التحضيرات الاولية لاحتفالية (أوبك) لمناسبة مرور60 عاماً على تأسيسها في بغداد، هذه الاحتفالية التي من المقرر أقامتها في بغداد منتصف ايلول المقبل وبحضور قادة ووزراء دول المنظمة، وهو حدث تاريخي يؤكد أهمية الدور الكبير الذي يلعبه العراق في أسواق الطاقة العالمية".

ولفت جهاد الى "تحقيق نسبة انجاز بلغت ( 85 % ) لتأهيل قاعة الشعب التي تستضيف هذا الاحتفالية والذي تقوم بتنفيذه شركة المشاريع النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط".